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19:02   25 Февраля 2021
Россия

Сергей Боярский объяснил, как уберечь молодежь от незаконных митингов

Сергей Боярский объяснил, как уберечь молодежь от незаконных митингов

Депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский призвал ужесточить наказание для тех, кто пытается вывести молодежь на незаконные митинги. Об этом он заявил на пресс-конференции «Как и от чего в России защищают детей?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 25 февраля.

Ранее в соцсети для коротких видео TikTok участились призывы выйти на несанкционированные акции протеста в России. В этой связи власти задумались над тем, чтобы взять платформу под контроль.

«Что касается преступных попыток вывести молодежь на улицы без всякой повестки, за это нужно судить. Мы будем ужесточать законодательство в этой части. Блокировать эти призывы», — убежден Боярский.

Сергей Боярский объяснил, как уберечь молодежь от незаконных митингов

Впрочем, депутат Госдумы призвал разграничивать политику и псевдополитику:

«Давайте разделять политику настоящую и псевдополитику, граничащую с правонарушениями и преступлениями. Я рос в советское время, я был октябренком, это, наверное, тоже было частью политики и идеологии. Меня воспитывали уважать Родину. Парламентские партии, которые сейчас претендуют на роль в большой политике, тоже создают молодежные движения и партии, какой-то контент в TikTok, но делают это по-доброму».

Ранее Боярский осудил запрет на ряд японских аниме, назвав ограничения имитацией деятельности. Депутат предложил, установить возрастной ценз на те произведения, которые вызывают неоднозначную реакцию или претензии.

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#госдума #молодежь #несанкционированный митинг #сергей боярский

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