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18:45   25 Февраля 2021
Общество

Художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков скончался в Москве

Художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков скончался в Москве

Именитый художник-постановщик Владимир Зуйков ушел из жизни в 86-летнем возрасте после заражения COVID-19.

Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков 25 февраля сообщил о кончине художника-постановщика анимационных картин "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм" Владимира Зуйкова. По его словам, причиной смерти стал коронавирус.

Зуйков являлся выпускником Московского педагогического института имени Потемкина. Он принял участи в создании 30 мультфильмов. О времени и месте похорон прославленного художника-постановщика пока не сообщалось.

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