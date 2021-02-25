Зампред Госдумы РФ исключил "возвращение" Крыма в состав Украины

Крым и Севастополь навсегда останутся частью России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Крым и Севастополь навсегда останутся частью России. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Политик прокомментировал заявления украинских парламентариев о полуострове. По его словам, несмотря на высказывания Киева, Крым и Севастополь останутся частью РФ и никогда не "вернутся" в состав Украины.

Стоит отметить, что полуостров воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. Идею о присоединении территории поддержали около 97% жителей.