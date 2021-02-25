Полиция подозревает в мошенничестве экс-министра лесного хозяйства Красноярского края

Бывший министр лесничества в Красноярском крае потребовал от предпринимателя миллион за возможность арендовать участок леса.

Бывший министр лесничества в Красноярском крае потребовал от предпринимателя миллион за возможность арендовать участок леса.

Правоохранителями был установлен факт мошенничества, который совершил бывший министр лесного хозяйства Красноярского края. Против него возбудили уголовное дело. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе краевого главка МВД.

Следствие сообщило, что в 2018 году к мужчине обратился предприниматель, который занимается заготовкой леса. Он попросил арендовать на продолжительный срок лесной участок в Богучанском районе. В ответ на это злоумышленник попросил за решение данного вопроса передать его брату денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Чиновник получил взятку и подписал необходимые документы.