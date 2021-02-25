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18:34   25 Февраля 2021
Происшествия

Блогер Навальный этапирован из столичного СИЗО "Матросская тишина"

Блогер Навальный этапирован из столичного СИЗО "Матросская тишина"

Основатель ФБК (признан иноагентом в России) Алексей Навальный был этапирован из следственного изолятора в Москве. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Защитник Алексея Навального 25 февраля рассказал, что его клиент был этапирован из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина" в Москве. Кобзев предположил, что блогера отправили в колонию. Его точное место нахождения адвокат не знает.

Ранее стало известно, что осужденный по двум статьям УК РФ "берлинский пациент" рискует стать фигурантом нового уголовного дела. Навального могут привлечь к ответственности за оскорбление судьи и других участников процесса во время слушаний дела о клевете в отношении ветерана ВОВ.

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