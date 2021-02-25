Школьница погибла в Братске от удара током, уронив в ванну смартфон

Школьница уронила в ванну подключенный к зарядному устройству телефон, ее ударило током. В результате 12-летняя девочка скончалась на месте. Тело обнаружили 22 февраля.

Школьница уронила в ванну подключенный к зарядному устройству телефон, ее ударило током. В результате 12-летняя девочка скончалась на месте. Тело обнаружили 22 февраля.

Трагический инцидент произошел в Братске. На месте происшествия в руках шестиклассницы был обнаружен провод зарядника, подключенного к сети. Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что она умерла из-за электротравмы.По факту гибели ребенка проводится проверка, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Это уже второй подобный случай в Братске. Несовершеннолетняя спортсменка погибла от удара током в декабре 2018 года. Она поставила смартфон на зарядку в ванной и пошла купаться. Устройство упало в воду.