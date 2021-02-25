Журналист Соловьев указал угрожающему ему юристу ФБК на его сомнительное прошлое

Телеведущий Владимир Соловьев ответил юристу ФБК (признан в России иностранным агентом) Александру Головачу на критику своего фильма "Муссолини. Закат", который вышел в 2013 году.

Телеведущий Владимир Соловьев ответил юристу ФБК (признан в России иностранным агентом) Александру Головачу на критику своего фильма "Муссолини. Закат", который вышел в 2013 году.

В прошлом году Головач опубликовал ролик на YouTube, в котором назвал фильм Соловьева "пропагандой фашизма за государственный счет". Он обратился в Следственный комитет с просьбой проверить, не нарушает ли картина о Бенито Муссолини российский закон "О противодействии реабилитации нацизма" и другие нормативно-правовые акты.

Юрист получил ответ от УВД по ЮВАО Москвы, что в ходе психолого-лингвистического исследования никаких признаков оправдания нацизма в фильме Соловьева найдено не было. Однако Головача этот факт не устроил, и он заявил, что будет оспаривать ответ УВД в вышестоящей инстанции.

Владимир Соловьев отметил, что документальный фильм раскритиковал "мальчик", который не прошел службу в армии и даже не смог закончить аспирантуру. По словам телеведущего, Головач игнорирует главную смысловую нагрузку картины, поэтому проиграет дело в суде. Он также подчеркнул, что угрозы юриста ФБК пока остаются только словами, ведь тот так и не подал заявление в прокурату.

"Если человек глуп, ему многократно отвечали на глупости, на все эти попытки придраться к фильму, который отвечает на важный вопрос — о том, что должно произойти в жизни человека, чтобы он стал абсолютным преступником?", — заметил Соловьев в беседе с Nation News.

Телеведущий обратил внимание, что Головач, углядевший в фильме реабилитацию фашизма, работает на Алексея Навального, который активно пропагандировал национализм будучи в партии "Яблоко". Совсем недавно основатель ФБК, напомнил Соловьев, в грубой форме оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.