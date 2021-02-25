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18:22   25 Февраля 2021
Политика

Журналист Соловьев указал угрожающему ему юристу ФБК на его сомнительное прошлое

Журналист Соловьев указал угрожающему ему юристу ФБК на его сомнительное прошлое

Телеведущий Владимир Соловьев ответил юристу ФБК (признан в России иностранным агентом) Александру Головачу на критику своего фильма "Муссолини. Закат", который вышел в 2013 году.

В прошлом году Головач опубликовал ролик на YouTube, в котором назвал фильм Соловьева "пропагандой фашизма за государственный счет". Он обратился в Следственный комитет с просьбой проверить, не нарушает ли картина о Бенито Муссолини российский закон "О противодействии реабилитации нацизма" и другие нормативно-правовые акты.

Юрист получил ответ от УВД по ЮВАО Москвы, что в ходе психолого-лингвистического исследования никаких признаков оправдания нацизма в фильме Соловьева найдено не было. Однако Головача этот факт не устроил, и он заявил, что будет оспаривать ответ УВД в вышестоящей инстанции.

Владимир Соловьев отметил, что документальный фильм раскритиковал "мальчик", который не прошел службу в армии и даже не смог закончить аспирантуру. По словам телеведущего, Головач игнорирует главную смысловую нагрузку картины, поэтому проиграет дело в суде. Он также подчеркнул, что угрозы юриста ФБК пока остаются только словами, ведь тот так и не подал заявление в прокурату.

"Если человек глуп, ему многократно отвечали на глупости, на все эти попытки придраться к фильму, который отвечает на важный вопрос — о том, что должно произойти в жизни человека, чтобы он стал абсолютным преступником?", — заметил Соловьев в беседе с Nation News.

Телеведущий обратил внимание, что Головач, углядевший в фильме реабилитацию фашизма, работает на Алексея Навального, который активно пропагандировал национализм будучи в партии "Яблоко". Совсем недавно основатель ФБК, напомнил Соловьев, в грубой форме оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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