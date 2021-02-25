Армянская оппозиция призывает заблокировать здание парламента

Глава оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян призвал граждан Армении устроить демонстрацию около здания парламента.

Глава оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян призвал граждан Армении устроить демонстрацию около здания парламента.

Лидер движения считает, что необходимо добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Манукян призвал соорудить баррикады на проспекте Баграмяна и приготовиться к блокированию законодательного органа.

"Никто не пройдет до тех пор, пока депутаты не придут и не проголосуют за отставку Пашиняна", — заявил глава "Движения за спасение родины".

Сейчас участники протестной акции сооружают баррикады из лавок и мусорных баков. Кроме того, на проспекте появились палатки.