Россиян могут начать идентифицировать в интернете по номерам мобильных телефонов

Федеральное агентство связи намерено создать систему идентификации интернет-пользователей. Она будет работать за счет привязанных к доменным именам персональных мобильных номеров.

Федеральное агентство связи намерено создать систему идентификации интернет-пользователей. Она будет работать за счет привязанных к доменным именам персональных мобильных номеров.

Соответствующий тендер на разработку системы опубликовали на сайте госзакупок. Лот оценивается в 32,7 млн рублей. Россвязь в пояснительном сообщении к заказу объясняет, что речь идет о закреплении телефонных номеров в системе доменных имен в интернете ENUM (Electronic Number Mapping System).

"Принцип работы протокола состоит в том, что телефонный номер можно преобразовать в домен, благодаря чему почти любой пользователь сможет "бесшовно" звонить из интернета на обычные телефоны и наоборот", — объяснили в Федеральном агентстве связи РФ.

Представитель "МегаФона" в беседе с газетой "Коммерсантъ" объяснил, что, теоретически, внедрение такой технологии на федеральном уровне реально. Однако лишь в том случае, если все операторы будут согласны. Их поддержка обязательна для реализации этой идеи.