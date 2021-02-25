Мэр Москвы назвал примерные сроки снятия некоторых ограничений по коронавирусу

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, когда власти мегаполиса планируют снять ряд введенных из-за ситуации с COVID-19 ограничений.

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, когда власти мегаполиса планируют снять ряд введенных из-за ситуации с COVID-19 ограничений.

Устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве, заявил в эфире телеканала "Россия-1" Сергей Собянин. По его словам, в ближайшие два месяца некоторые из введенных на фоне сложной эпидемиологической обстановки ограничения планируется снять.

Согласно данным оперштаба по предупреждению COVID-19 от 25 февраля, за последние сутки в Москве выявлено 1406 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю мегаполис занимает первое место в России.