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18:18   25 Февраля 2021
Общество

Мэр Москвы назвал примерные сроки снятия некоторых ограничений по коронавирусу

Мэр Москвы назвал примерные сроки снятия некоторых ограничений по коронавирусу

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, когда власти мегаполиса планируют снять ряд введенных из-за ситуации с COVID-19 ограничений.

Устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве, заявил в эфире телеканала "Россия-1" Сергей Собянин. По его словам, в ближайшие два месяца некоторые из введенных на фоне сложной эпидемиологической обстановки ограничения планируется снять.

Согласно данным оперштаба по предупреждению COVID-19 от 25 февраля, за последние сутки в Москве выявлено 1406 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю мегаполис занимает первое место в России.

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