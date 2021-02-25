Депутат ГД Боярский вступился за японские аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»

Политик назвал запрет мультсериалов на одном сайте имитацией деятельности.

Депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский не поддержал запрет на японские аниме, назвав их отдельной культурой. Об этом он заявил на пресс-конференции «Как и от чего в России защищают детей?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 25 февраля.

Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение японских аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» только на сайте jut.su. По мнению прокуратуры, данные материалы пропагандируют насилие, суицидные мотивы, проституцию и наносят вред психическому развитию ребенка.

На заседании приглашенный специалист, доктор психологических наук Василий Белов заявил, что в аниме «Инуяшики» демонстрируются акты агрессии и «формируется разрушительный потенциал». Говоря об аниме «Тетрадь смерти», специалист обратил внимание на «проблему суицидального поведения», которая пропагандируется в произведении.

«Я бы и дальше продлил возрастную градацию, ограждающую детей, подростков, молодых людей от подобных материалов», — приводит слова эксперта РБК.

Боярский назвал подобные ограничительные меры имитацией деятельности. Он напомнил, что однажды уже заступался за популярное аниме «Наруто», которое также требовали повергнуть запрету. По его словам, в мультсериале нет ничего, что могло бы навредить ребенку.

«Это, скорее, имитация деятельности, нежели реальный рецепт. Я уже погружался в этот вопрос, потому что заступился за аниме "Наруто". Ничего в нем плохого нет. Аниме — это отдельная культура. Те произведения, которые вызывают неоднозначную реакцию или претензии, должны сопровождаться возрастным цензом. Но есть вполне себе детские аниме, которые учат добрым вещам», — не сомневается гость эфира.

По словам Боярского, тотально запретить подобные материалы едва ли получится.

«Если там есть что-то запрещенное, то такая информация должна быть запрещена на территории РФ вне зависимости от того, во что она погружена — в аниме или русское произведение. А то, что сделано с ними — это странно», — заключил Боярский.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение в России японского аниме «Межвидовые рецензенты». Оно было размещено на сайтах AnimeGo, Animepik и Anime-bit.