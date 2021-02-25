Историк Кнутов: США модернизируют ядерную триаду под предлогом "российской агрессии"

США выделяют бюджетные средства на модернизацию ядерной триады, прикрываясь мифом о "российской угрозе". Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

США выделяют бюджетные средства на модернизацию ядерной триады, прикрываясь мифом о "российской угрозе". Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Недавно председатель комитета Конгресса США по делам вооруженных сил Джек Рид заявил о необходимости модернизации ядерной триады в стране. В беседе с Nation News Кнутов выразил мнение, что заявления конгрессмена носят популистский характер, поскольку деньги на усовершенствование ядерного вооружения были заложены в американский бюджет изначально.

"Он выдает это за потуги нынешней администрации по укреплению обороноспособности. Нужно показать: демократы круче республиканцев. Это основная цель", — отметил эксперт.

По словам Кнутова, плановая программа по замене и модернизации ядерной триады началась еще при бывшем президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Для сохранения этого дорогостоящего проекта требовалась веская причина. И американцы нашли ее в лице "ужасной России, которая угрожает США", подытожил историк.