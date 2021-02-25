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18:10   25 Февраля 2021
Политика

Евросоюз и США наблюдают за развитием ситуации в Армении

Евросоюз и США наблюдают за развитием ситуации в Армении

Евросоюз (ЕС) и США внимательно наблюдают за ситуацией в Армении . Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

Вашингтон и Брюссель призывают стороны к сдержанности. По его словам, необходимо избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки.

"Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Армении", — сказал Питер Стано.

В ЕС подчеркнули, что все политические разногласия нужно решать при помощи мирных переговоров.

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#евросоюз #сша #армения

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