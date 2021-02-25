Конфликт между водителями перерос в стрельбу на Киевском шоссе

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали проверку после дорожного конфликта с участием водителей машин Toyota Camry и Mitsubishi Outlander на дороге в Пушкинском районе города.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали проверку после дорожного конфликта с участием водителей машин Toyota Camry и Mitsubishi Outlander на дороге в Пушкинском районе города.

Первым к правоохранителям обратился владелец Mitsubishi, который рассказал о том, что он стал жертвой агрессии на Киевском шоссе. По его словам, владелец Toyota выполнял опасные маневры на трассе, пытаясь подрезать его на дороге. После агрессор остановился перед капотом иномарки и, выбравшись из салона, несколько раз выстрелил в чужой автомобиль. А затем скрылся с места события.

Однако пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области выступила с сообщением о том, что на машине заявителя специалисты не обнаружили следов от пуль.