Актер, бухгалтер и молчун. Сколько двойников было у Сталина

По исторической легенде, «отец народов» СССР неоднократно прибегал к помощи дублеров.

Согласно исторической легенде, у руководителя СССР Иосифа Сталина были двойники, которые «подстраховывали» генералиссимуса в различных ситуациях. Издание «Русская Семерка» попыталось подсчитать количество дублеров «вождя народов».

Так, издание ссылается на историка и писателя Валерия Малеваного, по словам которого на похоронах русского революционера Сергея Кирова в 1934 году находился двойник Сталина. По сведениям ОГПУ, на генералиссимуса планировалось покушение. Многие отметили нехарактерное для Сталина поведение: он был молчалив и держался в стороне.

Еще в 1929 году начальник охраны вождя генерал Власик распорядился, чтобы Сталина заменили двойником на митингах с рабочими. Глава безопасности остерегался повторения ситуации с Лениным, когда во время митинга на заводе Михельсона в вождя стреляла эсерка Фанни Каплан.

По версии издания, первым дублером был житель Северного Кавказа Рашидов. Предполагается, что он заменял Сталина на трибуне во время ноябрьских демонстраций, когда не требовалось произносить речей. По одной из версий, двойник погиб в бронированном автомобиле вождя на Красной площади во время покушения на Сталина. По другой — прожил до 1991 года.

Самым известным дублером Сталина считался бухгалтер из Украины Евсей Лубицкий. В предсмертном интервью он рассказал журналистам о том, что в 1937 году сотрудники НКВД приехали за ним и отвезли в Подмосковье. С тех пор Лубицкий не возвращался к семье.

Подготовка к роли Сталина заняла около полугода. Мужчина перенес две пластические операции, чтобы больше походить на «оригинал». В разговоре с журналистами Лубицкий предположил, что всех задействованных в секретной операции впоследствии расстреляли. Убийство главы службы госбезопасности Генриха Ягоды двойник связывает с тем же.

Якобы именно Лубицкий многократно стоял на трибуне мавзолея вместо Сталина, находился на многих встречах с иностранными делегациями. По версии издания, Сталин устраивал двойнику проверки: сажал в свое кресло и просил отыграть встречу подчиненных, которые приносили доклады. Даже приближенные вождя — Калинин, Молотов и Ежов не замечали подмены.

Карьера бывшего украинского бухгалтера длилась 15 лет. Лаврентий Берия недолюбливал Лубицкому, считая его соперником. Так, в 1952 году на двойника вождя сфабриковали дело, арестовали и отправили в Соловецкий лагерь особого назначения. После кончины Сталина его освободили, предложив для проживания на выбор один из городов Средний Азии. Особисты выдавали Лубицкому персональную пенсию в обмен на молчание. В 1981 году он ушел из жизни в Душанбе.

Издание приводит еще один пример двойника Сталина. В кино роль вождя играл актер Феликс Дадаев. В 1943 году лицедея привезли на дачу в Кунцево. Там Дадаев оттачивал мимику, жесты и интонации вождя. По утверждению самого актера, на тот момент у Сталина было трое двойников.

Новая роль Дадаева сводилась отвлечению внимания от Сталина. Пока актер, изображающий вождя, садился в автомобиль возле Кремля, настоящий Сталин незаметно уезжал другим путем.

Актер, по данным издания, подменял генералиссимуса на встречах с однопартийцами, присутствовал на парадах. Во время войны, якобы, читал доклады по радио. Дошло до того, что лечащие врачи Сталина среди двойников не могли определить где настоящий вождь.

После кончины Сталина остались вопросы. В медицинских документах не были отображены общеизвестные факты: поврежденная левая рука, сросшиеся пальцы на левой ноге. Именно из-за этого возникла версия о том, что вождь мог умереть гораздо раньше, чем в официально заявленной дате 5 марта 1953 года.

Впрочем, в настоящее время нет достоверных свидетельств тому, что Сталин прибегал к помощи дублеров, заключает издание.