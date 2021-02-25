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17:48   25 Февраля 2021
Россия

Новый тепловоз ТЭМ14М получил признание машинистов

Новый тепловоз ТЭМ14М получил признание машинистов

На своем официальном сайте «Порт Усть-Луга транспортная компания» сообщила, что уже приступила к эксплуатационным испытаниям ТЭМ14М – маневренного тепловоза, который разработан холдингом «Синара — Транспортные машины» (СТМ). Инженеры собираются испытывать тепловоз «на пределе возможностей» в течение года.

ТЭМ14М используют для работы с разными типами грузов, которые поступают в порт Усть-Луга. Испытания тепловоза проходят в соответствии с документом, подписанным в ходе форума «Транспортная неделя» в Москве (ноябрь 2020 года).

«Машинисты уже отметили высокотехнологичное оснащение и комфортные условия работы на этом тепловозе», — заявили представители компании.

ТЭМ14М значительно усовершенствован по целому ряду параметров, в отличие от своего предшественника локомотива ТЭМ14. Ключевая особенность этого модернизированного тепловоза — дизель-генератор ДГ900Т, оснащенный двигателями нового поколения 6ДМ-185Т. Его создавали на Уральском дизель-моторном заводе.

«Порт Усть-Луга транспортная компания» занимается диспетчерским руководством морского торгового порта Усть-Луга, а также отслеживает подачу и уборку вагонов.

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#россия #усть-луга #тепловоз

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