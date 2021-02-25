Петербуржцев предупредили о морозах в марте

Первые две декады марта ожидаются неоднородно холодными, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Первые две декады марта ожидаются неоднородно холодными, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление пришло в Северную столицу в последнюю неделю февраля, однако к началу весны снова похолодает. Столбик термометра на территории города будет находиться на отметке 10-15 градусов ниже нуля. Кроме того, жителей ожидают ливни, снегопады, сильный ветер и другие погодные аномалии, приводит мнение Вильфанда iReactor.

Температура воздуха в Северной столице на этой неделе колеблется от одного до четырех градусов тепла. Слабые снегопады сменяются небольшими дождями, в некоторых местах города наблюдается гололедица.