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17:28   25 Февраля 2021
Общество

Петербуржцев предупредили о морозах в марте

Петербуржцев предупредили о морозах в марте

Первые две декады марта ожидаются неоднородно холодными, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление пришло в Северную столицу в последнюю неделю февраля, однако к началу весны снова похолодает. Столбик термометра на территории города будет находиться на отметке 10-15 градусов ниже нуля. Кроме того, жителей ожидают ливни, снегопады, сильный ветер и другие погодные аномалии, приводит мнение Вильфанда iReactor.

Температура воздуха в Северной столице на этой неделе колеблется от одного до четырех градусов тепла. Слабые снегопады сменяются небольшими дождями, в некоторых местах города наблюдается гололедица.

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#петербург #погода #март

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