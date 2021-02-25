Пушков назвал реальную причину противостояния России с Западом

Главная причина противостояния России и Запада и продолжения санкционной политики санкций по отношению к Москве кроется не в ситуации с Сирией или Украиной, она гораздо глубже.

Главная причина противостояния России и Запада и продолжения санкционной политики санкций по отношению к Москве кроется не в ситуации с Сирией или Украиной, она гораздо глубже.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ни одну из сторон по мнению сенатора, не устраивает нынешний статус-кво. Америку он не устраивает, потому что Россия не желает оставаться на коротком поводке, на который ее пытались посадить по окончании холодной войны. Евросоюзу не нравится, что Россия не поддается на санкционное давление и не желает отступить и бросить Донбасс на растерзание Киеву. К тому же антироссийские санкции наносят ущерб самому Евросоюзу.

Россию нынешнее положение дел не устраивает также из-за санкций, которые все-таки сдерживают возможности роста ее экономики, рассуждает Пушков.

В то же время, по его словам, коллективный Запад не может отказаться от антироссийских санкций, потому, что, во-первых, существующие противоречия намного глубже, чем разногласия по поводу Украины или Сирии.

«Как и в эпоху противостояния социализма и капитализма, они уже распространились на базовые ценности и приобретают цивилизационный характер», — считает сенатор.

А во-вторых, по мнению Пушкова, отказаться от санкций для Запада было бы равнозначно тому, чтобы признать российскую принадлежность Крыма. Но сейчас, когда в борьбу с Россией вложено слишком много политики, средств и ресурсов НАТО, сделать это уже очень сложно.

Никаким одним умным ходом, уверен сенатор, этот «гордиев узел» уже не разрубить. Бывший президент США Дональд Трамп попытался этот узел обойти, но безуспешно, так как ему просто не дали довести задуманное до конца, а других политиков, способных на резкий разворот в отношениях с Россией, на Западе пока не видно, заключил Пушков.