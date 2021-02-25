Sohu: Россия превзошла СССР по влиянию на Ближнем Востоке

По мнению аналитиков издания, сближение России и Ирана стало головной болью США.

Стратегическое влияние России на Ближнем Востоке превзошло позиции СССР и достигло исторического максимума, полагают аналитики китайского издания Sohu.

«Если судить со стратегической точки зрения, в настоящее время общее влияние России на Ближнем Востоке достигло максимума в истории, превзойдя влияние бывшего Советского Союза», — пишут в Sohu.

Эксперты обратили внимание, что за последние четыре года стране удалось укрепить свое положение во многом благодаря «пророссийской» политике бывшего президента США Дональда Трампа. За это время Москва не только смогла стабилизировать обстановку в Сирии, но и укрепить связи с Тегераном, Анкарой и Багдадом.

Именно сближение России и Ирана и считается основной головной болью Вашингтона. Если Москва может составить конкуренцию последнему по военной мощи, то Тегеран признается главнейшим противником США на Ближнем Востоке.

«Понятно, что Соединенные Штаты ненавидят Россию и Иран, но не могут уничтожить их, поэтому единственным выходом для Вашингтона стали различные виды давления», — отмечают авторы публикации.

Постоянный прессинг со стороны Америки неизбежно подтолкнул ее основных врагов к сотрудничеству, констатировали китайские аналитики. Ирану важно было всячески противостоять Вашингтону и в то же время найти себе сильного союзника.

В этой связи военно-морские силы Ирана и России начали проводить совместные учения в регионе. Новые маневры на «заднем дворе» США заставят американские власти насторожиться, подытожили в Sohu.

Ранее российский посол в Иране Леван Джагарян заявил, что в середине февраля в Индийском океане планируется провести многосторонние военно-морские учения. Они будут направлены на отработку взаимодействия в ходе поисково-спасательных операций.

По словам замкомандующего армией Ирана Хабибуллы Саяри, совместные маневры Ирана и России, прежде всего, коснутся обеспечения безопасности в северной части акватории.

«Эти учения будут вторыми маневрами Ирана и России на юге страны, целью которых является обеспечение безопасности в северной части Индийского океана», — подчеркнул он.

Впрочем, дату проведения учений Саяри не уточнил.