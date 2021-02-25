УЕФА не отказывается от планов проводить чемпионат Европы в 12 городах

Союз Европейских футбольных ассоциаций придерживается прежней схемы проведения чемпионата Европы. Об этом заявили в пресс-службе УЕФА.

Союз Европейских футбольных ассоциаций придерживается прежней схемы проведения чемпионата Европы. Об этом заявили в пресс-службе УЕФА.

Сообщается, что план провести турнир в 12 городах по-прежнему является актуальным. Данное заявление опровергает сообщение итальянского журналиста Танкреди Палмери о том, что УЕФА склоняется к проведению всех матчей чемпионата Европы по футболу в Англии.

"УЕФА привержен идее проведения ЕВРО-2020 в 12 европейских городах согласно графику, который был согласован прошлым летом. Других планов у нас нет. На данном этапе у нас нет дополнительной информации по этому вопросу", — заявили в пресс-службе организации.

Напомним, что чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.