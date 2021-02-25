Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:00   25 Февраля 2021
Происшествия

Морг «Царицыно» выбран местом прощания с Дмитрием Писаренко

Морг «Царицыно» выбран местом прощания с Дмитрием Писаренко

Актера Дмитрия Писаренко не стало в среду. Определено место, в котором поклонники смогут проститься с кумиром.

Определено место прощания с Дмитрием Писаренко. Церемония пройдет в морге «Царицыно» в субботу. По предварительной версии, Писаренко мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Тело актера обнаружил его пасынок Антон Бережной. Писаренко жил один в трехкомнатной квартире. Сообщается, что звезду театра и кино никто не навещал.

Бережной приехал к отчиму, откликнувшись на сообщение соседей о странном запахе, исходящем из квартиры. Открыв дверь, мужчина обнаружил труп Писаренко на кровати.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #смерть #актер #писаренко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров