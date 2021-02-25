Соболь проигнорировала судебное заседание по иску Пригожина

Слушание дела по иску Евгения Пригожина к Любови Соболь перенесено на 6 апреля в связи с неявкой ответчика, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Слушание дела по иску Евгения Пригожина к Любови Соболь перенесено на 6 апреля в связи с неявкой ответчика, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Симоновский районный суд Москвы 25 февраля провел второе заседание по иску предпринимателя к юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен в реестр НКО-иностранных агентов) за оскорбительные высказывания, распространенные в интернете. Соболь не удосужилась на него явиться.

"Пресс-служба компании "Конкорд" продолжает внимательно отслеживать публикации на предмет наличия сведений, не соответствующих действительности, а также порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Викторовича Пригожина. Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", — подчеркивается в сообщении пресс-службы "Конкорда", размещенном на официальной странице компании во "ВКонтакте".

Любовь Соболь не в первый раз уклоняется от судебных заседаний по искам Евгения Пригожина. Пресс-служба "Конкорда" ранее проинформировала, что Симоновский суд назначил бизнесмена истцом по иску к Любови Соболь и ее мужу Сергею Мохову в рамках рассмотрения дела о признании недействительным их брачного договора.