От жителей Армении потребовали не допустить военного переворота

Глава Правительства Армении призвал военных "заниматься своим делом", выразив уверенность, что армянский народ не допустит государственного переворота.

Глава Правительства Армении призвал военных "заниматься своим делом", выразив уверенность, что армянский народ не допустит государственного переворота.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Армении призвал Пашиняна и правительство республики уйти в отставку. В свою очередь, премьер-министр обвинил военных в попытке переворота, а также призвал своих сторонников выйти на митинг в центре Еревана.

"Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить", — заявил Пашинян.

По его словам, армия не может принимать участие в политических процессах и должна подчиняться властям. При этом Пашинян заверил, что не намерен покидать Армению, даже в случае отставки.

Стоит отметить, что поводом для заявления армянских военных стало увольнения замначальника Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна, который назвал "несерьезными" утверждения Пашиняна о "неработоспособности" российских ракетных комплексов "Искандер".