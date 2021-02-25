Следователи направили в прокуратуру 12 томов по делу об убийстве студента в Волгограде

Волгоградские правоохранители завершили расследование дела о расправе над 17-летним гражданином Азербайджана, который учился в местном медицинском институте.

Волгоградские правоохранители завершили расследование дела о расправе над 17-летним гражданином Азербайджана, который учился в местном медицинском институте.

По данным СК, трагедия произошла в июне 2020 года, когда 22-летний волгоградец выследил студента, напал на него в безлюдном месте и нанес ему более 20 ударов ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте. Злоумышленник попытался уехать из России, но через неделю после происшествия его задержали в Смоленске, сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре против россиянина завели уголовное дело по четырем статьям УК РФ. Также ему избрали меру пресечения в виде ареста. Мужчина в ходе допроса полностью признал вину.

Силовики во время обысков нашли в гараже у родственника фигуранта почти два десятка холостых патронов, а также пистолет. Член семьи обвиняемого не только знал о готовящемся убийстве, но и пообещал своему брату при необходимости помочь спрятать оружие.