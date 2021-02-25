Армянский премьер отступил от идеи провести внеочередные выборы в парламент

Вопрос о проведении внеочередных выборов в парламент Армении больше не будет обсуждаться. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Вопрос о проведении внеочередных выборов в парламент Армении больше не будет обсуждаться. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, он принял такое решение после призыва сторонников, которые собрались на площади.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян назвал условия для его отставки. По словам главы правительства, подобное решение должны принять исключительно граждане Армении.