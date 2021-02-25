Редакция Telegram-канала "Южный ветер" раскрыла план Вашингтона по Армении

Вашингтон намерен поставить на руководящие посты в генштабе Армении более лояльных к НАТО людей. Об этом заявила редакция Telegram-канала "Южный ветер".

Вашингтон намерен поставить на руководящие посты в генштабе Армении более лояльных к НАТО людей. Об этом заявила редакция Telegram-канала "Южный ветер".

Специально для Международной редакции Федерального агентство новостей эксперты рассказали, что 23 февраля часть американских конгрессменов обратилась к Госсекретарю и главе Минобороны США с просьбой усилить влияние на урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, они считают необходимым обговорить статус региона.

По мнению редакции, посыл направлен на сдерживание Турции и налаживания совместной работы с Азербайджаном. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение изменить состав руководителей Вооруженных сил республики, что стало катализатором.

"Вполне возможно, что именно на эмоциональности Пашиняна и был намеренно сделан акцент", — отметили эксперты.

В редакции Telegram-канала "Южный ветер" подчеркнули, что посольство США сумело наладить отношения как с властью Армении, так и с оппозицией. Не исключено, что Вашингтон ведет некую игру. США могут воспользоваться ситуацией, чтобы назначить на руководящие посты в Армении людей, которые ориентированы на работу с НАТО.