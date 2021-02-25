Ищенко рассказал, почему первый визит во Львов вызвал у него потрясение

Жители Львова считают себя патентованными эталонными украинцами, задача которых — обратить в украинскую веру «русифицированных» малороссов.

Жители Львова считают себя патентованными эталонными украинцами, задача которых — обратить в украинскую веру «русифицированных» малороссов. Ради достижения этой цели львовяне периодически выдвигают Киеву ультиматумы, шантажируя столицу то своим отделением от Украины, то тем, что перекроют транзит российского газа в Европу.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, рассказывая также о личном опыте пересечения с жителями Львова.

По словам журналиста, он сам никогда, в отличие от многих, не считал Львов каким-то особенным украинским культурным центром.

«Исходил из того, что, с поправкой на региональные особенности, по уровню развития это обычный областной центр, каковых в СССР было много. Во всяком случае, известных деятелей науки и культуры — выходцев из Харькова, Одессы, Днепропетровска — в СССР, и конкретно в УССР, было на порядок больше, чем достигших аналогичных успехов уроженцев Львова», — вспоминает журналист.

Однако свое отношение ко Львову и к его жителям Ищенко, по его словам, в корне изменил после того, как впервые посетил этот город лично – тогда реальность его просто потрясла, превзойдя самые скептические ожидания.

В 2008 году, возвращаясь с друзьями из поездки во Францию, Ростислав Ищенко, по его собственным словам, совершил ошибку, решив проехать насквозь через Львов, так как на объездной дороге велись строительные работы.

Город не был забит транспортом, и, судя по всему, пробки ему еще долго не будут угрожать.

«Просто был какой-то местный праздник (возможно, День города или что-то подобное). Центр был наглухо забит вдребезги пьяной, матерящейся толпой местных "европейцев". Не то чтобы они не могли поместиться на тротуарах, но почему-то предпочитали занимать все пространство улиц», — рассказывает Ищенко.

И эта толпа, издавая дикие возгласы, похожие на охотничьи крики доисторических племен, хаотично колебалась, не двигаясь куда-то целенаправленно, а просто «дыша», как «дышит» океан. Постепенно эта толпа распространялась на соседние улицы и грозила в скором будущем выплеснуть где-нибудь отчетливо накапливающийся внутри себя потенциал агрессии.

«Мы наблюдали это явление пять-семь минут, пока не нашли свободную дорогу в объезд центра. Но мерзкое ощущение (как будто ты, идя по улице обычного города, наполненного людьми, вдруг обнаружил себя окруженным негуманоидного вида существами, совершающими некий странный и мерзкий ритуал) я запомнил навсегда», — поделился воспоминаниями Ищенко.

В заключение журналист отмечает, что в последствии каждый раз, когда галичане в его присутствии заводили разговор о том, что русские – это «вечно пьяные и разговаривающие исключительно матом» люди, он вспоминал личный опыт посещения Львова. Эта картина позволила ему понять, что галичане говоря подобные вещи о неких «русских», на самом деле описывают себя, наделяя выдуманного ими экзистенциального врага своими собственными худшими качествами.