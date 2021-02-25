Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:02   25 Февраля 2021
Общество

Милов побоялся прийти на судебное заседание по иску Пригожина

Милов побоялся прийти на судебное заседание по иску Пригожина

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов не явился на заседание суда по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Второе заседание состоялось 25 февраля в Черемушкинском районном суде Москвы. Пригожин подал иск против основателя так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) и его соратника из-за оскорблений, прозвучавших на YouTube-канале "Навальный Live".

Милов снова не явился на слушание. Он не выполнил громкое обещание повторить оскорбления в адрес бизнесмена в суде. Присутствовал на заседании лишь представитель ответчика. Пресс-служба компании "Конкорд" выразила надежду, что Милов не станет игнорировать следующее слушание, которое назначено на 21 апреля, и сдержит свое слово.

"Что касается соответчика, представитель Навального вновь заявил, что канал "Навальный Live" не имеет никакого отношения к его клиенту. Соответственно, к высказываниям и идеям Милова также непричастен и не несет за них ответственности", — указано в сообщении пресс-службы.

Милов побоялся прийти на судебное заседание по иску Пригожина

Московский городской суд в середине февраля во второй раз согласился с юристами компании "Конкорд" и отменил решение Черемушкинского районного суда по возврату иска предпринимателя к Навальному и Милову. Дело вернули на рассмотрение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #навальный #пригожин #фбк #конкорд #милов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров