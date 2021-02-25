Милов побоялся прийти на судебное заседание по иску Пригожина

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов не явился на заседание суда по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов не явился на заседание суда по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Второе заседание состоялось 25 февраля в Черемушкинском районном суде Москвы. Пригожин подал иск против основателя так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) и его соратника из-за оскорблений, прозвучавших на YouTube-канале "Навальный Live".

Милов снова не явился на слушание. Он не выполнил громкое обещание повторить оскорбления в адрес бизнесмена в суде. Присутствовал на заседании лишь представитель ответчика. Пресс-служба компании "Конкорд" выразила надежду, что Милов не станет игнорировать следующее слушание, которое назначено на 21 апреля, и сдержит свое слово.

"Что касается соответчика, представитель Навального вновь заявил, что канал "Навальный Live" не имеет никакого отношения к его клиенту. Соответственно, к высказываниям и идеям Милова также непричастен и не несет за них ответственности", — указано в сообщении пресс-службы.

Московский городской суд в середине февраля во второй раз согласился с юристами компании "Конкорд" и отменил решение Черемушкинского районного суда по возврату иска предпринимателя к Навальному и Милову. Дело вернули на рассмотрение.