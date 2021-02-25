Победить нищету. Как Китай сделал себе подарок к 100-летию Коммунистической партии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о победе над нищетой в стране. По мнению эксперта, таких показателей Пекину удалось добиться за счет заниженного порога бедности.

Заявление председателя КНР Си Цзиньпина о полной победе страны над абсолютной бедностью носит политический характер, поскольку в 2021 году Коммунистическая партия Китая (КПК) празднует 100-летие с момента своего образования. Об этом «Политике Сегодня» рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Для Китая это крайне важная, в том числе, и политическая победа, потому что 2021 — это год столетия образования КПК, и к этому событию все и делается. Китай показал, что, несмотря на тяжелый 2020 год, цели, которые перед ним стояли, он достиг. Здесь еще и победа модели китайского развития над всем остальным», — объяснил эксперт.

Ранее на собрании, посвященном достижениям страны в борьбе с бедностью, Си Цзиньпин заявил, что Китай сумел одержать верх над абсолютной бедностью. За последние восемь лет из нищеты удалось вывести 98,99 млн сельских жителей, а из числа бедных районов — 832 уезда и 128 тыс. деревень.

«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», — заявил он.

По словам китайского лидера, на искоренение нищеты правительство потратило порядка 1,6 триллиона юаней (около $246 млрд). В общей сложности благодаря политическому курсу реформ и открытости, провозглашенному в конце 1970-х годов, бедность удалось преодолеть 770 млн гражданам, подчеркнул Си Цзиньпин.

«За этот период Китай внес 70 процентов в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал еще одно чудо, которое останется в истории», — не сомневается политик.

По словам Маслова, в реальном преодолении нищеты Поднебесной сомневаться не приходится. Объяснение такого рода положительным результатам довольно простое: в Китае установлена заниженная черта бедности, за которую и планировалось «вывести» сельских жителей. На данный момент она составляет $2,25 в день.

«Это, действительно, победа. Здесь не надо над этим смеяться, но есть много китайских тонкостей. Над этой планкой китайское население, конечно, поднялось», — считает Маслов.

Впрочем, подобный показатель, как правило, характерен для тех стран, которые переходят из числа беднейших на средний уровень, утверждает собеседник издания. При этом Китай, чей ВВП на душу населения уже давно приближается к $11 тыс. в год, скорее, находится на пути к развитому обществу, будучи на среднем.

«Тут планка должна быть выше, поэтому с математической точки зрения здесь могут быть сомнения. Для Китая планка в $2,25 близка к Индии, хотя он в этом плане, конечно, значительно более развитая страна», — рассуждает эксперт.

Подобное несоответствие может подорвать заслуги Пекина в социальной сфере, констатировал собеседник агентства. Осложняет ситуацию и тот факт, что китайские власти не называют конкретных показателей, которые могли бы «сыграть в их пользу».

«Китай любит апеллировать лозунгами, но не говорит цифры. Многие считают, что там нет всеобщего пенсионного обеспечения, но оно есть. Поэтому люди и вышли за черту бедности. Китай долгое время скрывал, на сколько денег в день жили многие люди. В некоторых уездах люди жили на $1,5 в сутки. Но Китай часто стыдится таких вещей, поэтому многие его достижения кажутся наигранными», — заключил профессор.

Впервые о намерении побороть бедность Си Цзиньпин заявил в 2013 году. Тогда китайский лидер посетил провинцию Хунань. Он отметил, что малообеспеченные слои населения и слаборазвитые районы должны вступить в «общество средней зажиточности». Власти пообещали добиться цели к концу 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса.