Никол Пашинян готов покинуть пост только по требованию народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос его отставки может решить только армянский народ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос его отставки может решить только армянский народ.

По словам премьера, принимать решения о его уходе с должности будут только жители Армении.

"Только народ может решать эти вопросы. Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади", — заявил Пашинян.

Ранее армянский политик в своем обращении к военным страны сообщил, что народ Армении не допустит государственного переворота. При этом он указал, что армия не может участвовать в политических процессах страны и должна подчиняться избранным властям.