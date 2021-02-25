Правительство Финляндии объявило о трехнедельном локдауне с 8 марта

В стране планируют ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом власти Финляндии приняли решение о новых ограничениях — локдауне с 8 по 28 марта. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин на пресс-конференции.

Марин отметила, что для введения трехнедельного карантина в стране на законном основании придется ввести чрезвычайное положение. Так, с 8 по 28 марта власти прекратят работу заведений общественного питания. Занятия старшеклассников, учащихся в гимназиях и училищах будут переведены на дистанционный формат. Внеклассные занятия для детей старше 12 лет будут приостановлены.

Глава кабинета министров также сообщила о возможном продлении ограничений после 28 марта.

«Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения», — призвала финнов к пониманию Марин.

Общее число заболевших коронавирусом выросло до 55 687 человек, с момента начала эпидемии. На 25 февраля зарегистрировано 565 новых случаев. Большинство случаев (366) выявлено в медицинском округе Хельсинки и Уусимма.