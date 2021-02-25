Ильхам Алиев оценил кризис на территории Армении

Азербайджанский президент Ильхам Алиев оценил сложившуюся на территории Армении ситуацию.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев оценил сложившуюся на территории Армении ситуацию.

По словам главы государства, в Армении сейчас наблюдается глубокий кризис.

Как стало известно ранее, руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой. Российский дипломат выразил надежду на мирное урегулирование политического кризиса на территории Армении.

Министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация является внутренним делом Еревана.