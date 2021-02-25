Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:38   25 Февраля 2021
Политика

Ильхам Алиев оценил кризис на территории Армении

Ильхам Алиев оценил кризис на территории Армении

Азербайджанский президент Ильхам Алиев оценил сложившуюся на территории Армении ситуацию.

По словам главы государства, в Армении сейчас наблюдается глубокий кризис.

Как стало известно ранее, руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой. Российский дипломат выразил надежду на мирное урегулирование политического кризиса на территории Армении.

Министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация является внутренним делом Еревана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #армения #алиев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров