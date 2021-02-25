Четверо торговцев детьми задержаны в Красноярске

У правоохранительных органов имеется информация, что дети рождены для продажи. Девять новорожденных младенцев переданы в Красноярский дом малютки.

У правоохранительных органов имеется информация, что дети рождены для продажи. Девять новорожденных младенцев переданы в Красноярский дом малютки.

Следственный комитет установил, что четверо молодых людей по предварительному сговору разыскивали иностранных гражданок, готовых родить и продать новорожденного ребенка заграницу. Лидером группы стал 33-летний мужчина с юридическим образованием, который и оформлял сделки с будущими родительницами. По предварительным данным, жительница Казахстана получила 13 тыс. долларов за продажу ребенка. Ведется расследование.

Следствием обнаружены девять младенцев, которых готовили к продаже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Биологические матери разыскиваются, личности их пока не установлены.