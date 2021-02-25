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15:28   25 Февраля 2021
Политика

Общественная палата РФ составила антирейтинг соцсетей

Общественная палата РФ составила антирейтинг соцсетей

Инициативная группа при Общественной палате РФ составила антирейтинг соцсетей. Главный критерий отбора — распространение деструктивного контента.

Первое место в антирейтинге среди соцсетей занял Twitter, за ним следует Facebook, YouTube и Instagram. Последние места занимают российские соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

При составлении рейтинга учитывалось количество неудаленного противоправного контента, наличие представительства на территории РФ, скорость реакции на жалобы государственных органов и обычных пользователей. Обращали внимание и на ангажированность того или иного сервиса в отношении публикаций политической тематики.

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#россия #интернет #twitter #соцсети #facebook

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