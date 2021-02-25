Общественная палата РФ составила антирейтинг соцсетей

Инициативная группа при Общественной палате РФ составила антирейтинг соцсетей. Главный критерий отбора — распространение деструктивного контента.

Инициативная группа при Общественной палате РФ составила антирейтинг соцсетей. Главный критерий отбора — распространение деструктивного контента.

Первое место в антирейтинге среди соцсетей занял Twitter, за ним следует Facebook, YouTube и Instagram. Последние места занимают российские соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

При составлении рейтинга учитывалось количество неудаленного противоправного контента, наличие представительства на территории РФ, скорость реакции на жалобы государственных органов и обычных пользователей. Обращали внимание и на ангажированность того или иного сервиса в отношении публикаций политической тематики.