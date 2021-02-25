Хазин: слова Рябкова говорят о том, что до краха доллара осталось недолго

России следует продолжать последовательно отказываться от использования долларов, так как крах мировой долларовой системы неизбежен и это уже понимают даже в США.

России следует продолжать последовательно отказываться от использования долларов, так как крах мировой долларовой системы неизбежен и это уже понимают даже в США.

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал экономист Михаил Хазин, комментируя слова заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что Москве пора отказаться от использования «ядовитого» доллара в расчетах.

По мнению экономиста, для России этот отказ не составит труда. Например, для начала она может, продолжая вести расчеты в долларах, расплачиваться по факту любой другой удобной в каждом конкретном случае валютой.

Также Хазин считает, что особых проблем не будет и в случае распада мира на валютные зоны – доллар в этой ситуации окажется никому не нужен, так как единой мерой стоимости опять станет золото.

Таким образом, слова Рябкова о необходимости отказываться от использования доллара, по мнению экономиста, звучат логично.

«Да, я думаю, что постепенно надо от доллара уходить. И по банальной совершенно причине: если полетит мировая долларовая система, то чем более долларизирована экономика, тем больше от этого будет негатива. А мировая долларовая система полетит, — заявил Хазин. — Причем уже начинают говорить высшие должностные финансовые лица в Соединенных Штатах Америки. Так что в этом смысле это абсолютно разумное предложение».

Также эксперт отметил, что то, как открыто говорят о незавидном будущем американской валюты, настораживает, так как это означает, что ждать крушения доллара осталось совсем немного. По мнению некоторых «горячих голов», обвал может произойти уже в конце весны 2021 года.

«Но поскольку я не являюсь большим специалистом по финансовым рынкам, то я поэтому не могу сказать. Но то, что это произойдет, это однозначно, — добавил Хазин. — Пока есть Соединенные Штаты Америки, доллар останется. Другое дело, что он будет никому не нужен за пределами».

В заключение экономист отметил, что все разговоры о будущем американской валюты сводятся к прогнозам неизбежного разрушения действовавшей в мире на протяжении многих десятилетий долларовой системе.