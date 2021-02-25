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14:53   25 Февраля 2021
Происшествия

Личному окулисту Навального отменили домашний арест

Личному окулисту Навального отменили домашний арест

Мосгорсуд отменил домашний арест главы "Альянса" Анастасии Васильевой и назначил ей по делу о нарушении санитарных норм запрет определенных действий.

Теперь окулист блогера Алексея Навального не сможет выходить из дома с 8 вечера до 8 утра.

По версии следствия, Васильева связана с проведением несанкционированного митинга, который состоялся в Москве 23 января. По данным столичного департамента здравоохранения, в акции принимали участие около 20 человек с коронавирусом, хотя они имели предписания оставаться дома.

Анастасию Васильеву отправили под домашний арест 29 января. Аналогичную меру пресечения избрали также в отношении других фигурантов данного дела.

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