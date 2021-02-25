Жительница Петербурга солгала о насилии со стороны приятелей

Петербурженка, очнувшись после бурной вечеринки с болью в теле, предположила, что ее изнасиловали. Однако этот факт не подтвердился.

Петербурженка, очнувшись после бурной вечеринки с болью в теле, предположила, что ее изнасиловали. Однако этот факт не подтвердился.

Девушка, рассказавшая правоохранителям, что ее изнасиловали трое молодых людей на Морском проспекте в Петербурге, оказалась обманщицей. Факт совершенного над ней насилия не подтвердился. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам якобы жертвы насилия, друг пригласил ее на вечеринку. Там она стала общаться с компанией из пяти молодых людей, которых решила позвать к себе домой. Молодые люди продолжали распивать спиртное, и в какой-то момент девушка уснула. Когда она проснулась, то почувствовала боль в теле и увидела кровь. Она решила, что ее изнасиловали.