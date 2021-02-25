Глава МИД РФ оценил развитие ситуации в Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в республике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в республике.

Телефонный разговор состоялся 25 февраля. Айвазян рассказал руководителю российского ведомства о развитии ситуации в Армении.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает на мирное урегулирование обстановки. Министр также отметил, что происходящее в Армении является исключительно внутренним делом страны.