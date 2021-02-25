Активную вакцинацию "Спутником V" проходят живущие в России финны
Граждане Финляндии, проживающие на территории России, активно прививаются вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщают финские СМИ.
Финны привыкли к вакцинации. Они не думают о том, прививаться им или нет. Граждане размышляют, когда и какой препарат выбрать, рассказал глава компании Specta Эрик Хелин. Он начал собирать данные о российском "Спутнике V" в начале января. Выбор Хелина в пользу данного препарат определили высокий уровень эффективности вакцины и ее доступность на территории РФ.
Рост заинтересованности финских предпринимателей к "Спутнику V" отметил глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен, пишет Helsingin Sanomat. Многие выжидали время, чтобы убедиться в эффективности российского препарата. Также граждане начали понимать, что массовая вакцинация в Финляндии начнется еще не скоро, передает телеканал "360".