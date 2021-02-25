Активную вакцинацию "Спутником V" проходят живущие в России финны

Граждане Финляндии, проживающие на территории России, активно прививаются вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщают финские СМИ.

Граждане Финляндии, проживающие на территории России, активно прививаются вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщают финские СМИ.

Финны привыкли к вакцинации. Они не думают о том, прививаться им или нет. Граждане размышляют, когда и какой препарат выбрать, рассказал глава компании Specta Эрик Хелин. Он начал собирать данные о российском "Спутнике V" в начале января. Выбор Хелина в пользу данного препарат определили высокий уровень эффективности вакцины и ее доступность на территории РФ.

Рост заинтересованности финских предпринимателей к "Спутнику V" отметил глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен, пишет Helsingin Sanomat. Многие выжидали время, чтобы убедиться в эффективности российского препарата. Также граждане начали понимать, что массовая вакцинация в Финляндии начнется еще не скоро, передает телеканал "360".