Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:40   25 Февраля 2021
Политика

Сергей Лавров и Ара Айвазян по телефону обсудили ситуацию в Армении

Сергей Лавров и Ара Айвазян по телефону обсудили ситуацию в Армении

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Главы МИД РФ и Армении 25 февраля обсудили ситуацию в республике. Сергей Лавров выразил надежду на мирное урегулирование конфликта властей и военных.

Ранее Генштаб Армении потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Он назвал это попыткой военного переворота и вместе со сторонниками вышел на митинг в Ереване. Более того, Пашинян заверил, что вместе с семьей не станет "бежать" из Армении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#переговоры #лавров #армения #айвазян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров