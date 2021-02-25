Сергей Лавров и Ара Айвазян по телефону обсудили ситуацию в Армении

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Главы МИД РФ и Армении 25 февраля обсудили ситуацию в республике. Сергей Лавров выразил надежду на мирное урегулирование конфликта властей и военных.

Ранее Генштаб Армении потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Он назвал это попыткой военного переворота и вместе со сторонниками вышел на митинг в Ереване. Более того, Пашинян заверил, что вместе с семьей не станет "бежать" из Армении.