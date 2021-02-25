14:40 25 Февраля 2021Политика
Бывший президент Армении выступил в поддержку военнослужащих
Власть, которая проиграла войну и сдала земли, должна уйти. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.
Власть, которая проиграла войну и сдала земли, должна уйти. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.
Бывший глава государства обратился к соотечественникам и призвал поддержать военных. По его словам, население должно встать рядом с армией.
"Это первая необходимость для нашего национального возрождения", — написал Кочарян в Facebook.
Ранее стало известно, что Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.