Бывший президент Армении выступил в поддержку военнослужащих

Власть, которая проиграла войну и сдала земли, должна уйти. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Власть, которая проиграла войну и сдала земли, должна уйти. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Бывший глава государства обратился к соотечественникам и призвал поддержать военных. По его словам, население должно встать рядом с армией.

"Это первая необходимость для нашего национального возрождения", — написал Кочарян в Facebook.

Ранее стало известно, что Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.