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14:40   25 Февраля 2021
Политика

Бывший президент Армении выступил в поддержку военнослужащих

Бывший президент Армении выступил в поддержку военнослужащих

Власть, которая проиграла войну и сдала земли, должна уйти. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Бывший глава государства обратился к соотечественникам и призвал поддержать военных. По его словам, население должно встать рядом с армией.

"Это первая необходимость для нашего национального возрождения", — написал Кочарян в Facebook.

Ранее стало известно, что Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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#армения #экс-президент #кочарян

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