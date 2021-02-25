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14:34   25 Февраля 2021
Политика

Украинский суд обязал провайдеров заблокировать доступ к "Живому журналу"

Украинский суд обязал провайдеров заблокировать доступ к "Живому журналу"

Украинский суд обязал интернет-провайдеров страны заблокировать доступ к изданию РБК и блог-платформе "Живой журнал".

Согласно полученной информации, на территории украинского государства запретили функционирование 426 сайтов. В их число вошли некоторые ресурсы российских изданий.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Киев блокирует средства массовой информации. Ранее украинский президент Владимир Зеленский наложил санкции на три телеканала.

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