Соловьев объяснил, как Россия должна ответить на вводимые Западом санкции

Против России применяют санкционный режим и она в ответ должна переходить в наступление, вводя свои быстрые и жесткие санкции против тех стран, которые участвуют в давлении.

Против России применяют санкционный режим и она в ответ должна переходить в наступление, вводя свои быстрые и жесткие санкции против тех стран, которые участвуют в давлении.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Темой передачи стало заявление международной правозащитной организации Amnesty International, что высказывания Алексея Навального, сделанные им в середине 2000-х годов, повлияли на изменение его статуса. Навального, заявили правозащитники, больше не будут считать узником совести, но тем не менее организация не прекратить выступать с призывами освободить блогера. Кроме того, из-за ситуации с Навальным, которому ранее в России заменили условный срок по уголовному делу о мошенничестве на реальный, новые санкции против России собираются ввести Соединенные Штаты Америки.

По мнению Владимира Соловьева, Россия совершенно неправильно ведет себя в ситуации с санкциями. Ранее сторонники Навального – Иван Жданов и Леонид Волков – устроили настоящие истерики из-за заявлений представителей западных стран о новых антироссийских санкциях.

«Напомню, что Волков в бешенстве был от того, что себе позволили иностранные СМИ, когда сказали, что вводятся санкции против России. Волков просто бился в истерике и кричал: "Не смейте так писать, вы сошли с ума, это все не так. ЕС вводит санкции против конкретных физических лиц, причастных к нарушению прав человека", — рассказал Соловьев. — Нет, это санкции против России. Поэтому не могу понять, почему до сих пор наше государство не защищает себя?».

При этом журналист подчеркнул, что Россия должна перейти в наступление. Если в отношении нее применяют санкции, она должна не стесняться быстро и жестко отвечать встречными санкциями.

Например, по мнению Соловьева, Россия могла бы включить в санкционные списки министров иностранных дел тех стран, которые по каким-либо причинам продвигают антироссийскую политику. Таким образом эти министры будут лишены возможности приезжать в Россию.