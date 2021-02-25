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15:17   25 Февраля 2021
Весь мир

Соловьев объяснил, как Россия должна ответить на вводимые Западом санкции

Соловьев объяснил, как Россия должна ответить на вводимые Западом санкции

Против России применяют санкционный режим и она в ответ должна переходить в наступление, вводя свои быстрые и жесткие санкции против тех стран, которые участвуют в давлении.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Темой передачи стало заявление международной правозащитной организации Amnesty International, что высказывания Алексея Навального, сделанные им в середине 2000-х годов, повлияли на изменение его статуса. Навального, заявили правозащитники, больше не будут считать узником совести, но тем не менее организация не прекратить выступать с призывами освободить блогера. Кроме того, из-за ситуации с Навальным, которому ранее в России заменили условный срок по уголовному делу о мошенничестве на реальный, новые санкции против России собираются ввести Соединенные Штаты Америки.

По мнению Владимира Соловьева, Россия совершенно неправильно ведет себя в ситуации с санкциями. Ранее сторонники Навального – Иван Жданов и Леонид Волков – устроили настоящие истерики из-за заявлений представителей западных стран о новых антироссийских санкциях.

«Напомню, что Волков в бешенстве был от того, что себе позволили иностранные СМИ, когда сказали, что вводятся санкции против России. Волков просто бился в истерике и кричал: "Не смейте так писать, вы сошли с ума, это все не так. ЕС вводит санкции против конкретных физических лиц, причастных к нарушению прав человека", — рассказал Соловьев. — Нет, это санкции против России. Поэтому не могу понять, почему до сих пор наше государство не защищает себя?».

Соловьев объяснил, как Россия должна ответить на вводимые Западом санкции

При этом журналист подчеркнул, что Россия должна перейти в наступление. Если в отношении нее применяют санкции, она должна не стесняться быстро и жестко отвечать встречными санкциями.

Например, по мнению Соловьева, Россия могла бы включить в санкционные списки министров иностранных дел тех стран, которые по каким-либо причинам продвигают антироссийскую политику. Таким образом эти министры будут лишены возможности приезжать в Россию.

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