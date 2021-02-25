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14:26   25 Февраля 2021
Политика

Анкара выступила против попытки переворота в Армении

Анкара выступила против попытки переворота в Армении

Анкара осуждает попытку переворота в Армении. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара осуждает все попытки переворота в любых странах мира. Это также относится и к Армении.

Ранее стало известно, что Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После заявления, глава правительства сообщил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна с занимаемой должности.

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#турция #армения #анкара

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