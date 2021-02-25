«Он сливки снимет». Сатановский жестко прошелся по налоговой реформе Чубайса

Политолог Евгений Сатановский заявил, что спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс вскоре уничтожит российскую промышленность.

Известный политолог Евгений Сатановский жестко раскритиковал спецпредставителя президента РФ в международных организациях Анатолия Чубайса из-за предложенной политиком реформы Налогового кодекса страны.

Мнением о новшестве эксперт поделился в своем Telegram-канале.

«Его [Чубайса – прим.ред.] последние предложения по реформе налоговой системы заставляют ему аплодировать. Какие выбраны формулировки! Как классно все обосновал! Мужик не промах - это про него. Ни слова про уничтожение промышленности. Ни звука про то, что недоуничтоженную, недосогнутую и недоприспособленную под дорогие и неэффективные западные технологии Россию надо под них как-нибудь всё-таки согнуть», – возмутился Сатановский.

Главная идея налоговой реформы, принятие которой Чубайс лоббирует уже более полугода, заключается в том, чтобы разделить все предприятия, находящиеся на территории России, по принципу экологичности на две зоны: зеленая и не зеленая. Политик заявляет, что «аналогов этой реформе в мире нет», и РФ может стать первой страной, кто реализует подобную систему.

Сатановский в свою очередь высказал недовольство тем, что в «заботах об экологии» Чубайс намеренно игнорирует действительно важные вещи. Например, «мусорные проблемы» в стране, а также полный развал промышленности при принятии предложенных политиком поправок.

Более того, эксперт уверен, что вопрос поправок «уже решен». Они, по мнению Сатановского, так или иначе будут приняты из-за наработанного авторитета спецпредставителя президента.

«Есть у Чубайса нужный аппаратный вес и связи наверху (а с этим у него все в шоколаде), так и примут все его хотелки. А что потом будет, кого вообще волнует? Он по-любому свои сливки снимет», – подвел черту политолог.

Ранее Сатановский объяснил, почему решение Путина о назначении Чубайса на новую должность «гениально». Профессор подчеркнул, что решению президента РФ «стоит поаплодировать стоя».