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18:16   25 Февраля 2021
Политика

«Он сливки снимет». Сатановский жестко прошелся по налоговой реформе Чубайса

«Он сливки снимет». Сатановский жестко прошелся по налоговой реформе Чубайса

Известный политолог Евгений Сатановский жестко раскритиковал спецпредставителя президента РФ в международных организациях Анатолия Чубайса из-за предложенной политиком реформы Налогового кодекса страны.

Мнением о новшестве эксперт поделился в своем Telegram-канале.

«Его [Чубайса – прим.ред.] последние предложения по реформе налоговой системы заставляют ему аплодировать. Какие выбраны формулировки! Как классно все обосновал! Мужик не промах - это про него. Ни слова про уничтожение промышленности. Ни звука про то, что недоуничтоженную, недосогнутую и недоприспособленную под дорогие и неэффективные западные технологии Россию надо под них как-нибудь всё-таки согнуть», – возмутился Сатановский. 

Главная идея налоговой реформы, принятие которой Чубайс лоббирует уже более полугода, заключается в том, чтобы разделить все предприятия, находящиеся на территории России, по принципу экологичности на две зоны: зеленая и не зеленая. Политик заявляет, что «аналогов этой реформе в мире нет», и РФ может стать первой страной, кто реализует подобную систему.

«Он сливки снимет». Сатановский жестко прошелся по налоговой реформе Чубайса

Сатановский в свою очередь высказал недовольство тем, что в «заботах об экологии» Чубайс намеренно игнорирует действительно важные вещи. Например, «мусорные проблемы» в стране, а также полный развал промышленности при принятии предложенных политиком поправок.

Более того, эксперт уверен, что вопрос поправок «уже решен». Они, по мнению Сатановского, так или иначе будут приняты из-за наработанного авторитета спецпредставителя президента.

«Есть у Чубайса нужный аппаратный вес и связи наверху (а с этим у него все в шоколаде), так и примут все его хотелки. А что потом будет, кого вообще волнует? Он по-любому свои сливки снимет», – подвел черту политолог.

Ранее Сатановский объяснил, почему решение Путина о назначении Чубайса на новую должность «гениально». Профессор подчеркнул, что решению президента РФ «стоит поаплодировать стоя».

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#законопроект #чубайс #сатановский #налоговая реформа

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