Скабеева виртуозно поставила на место Зеленского всего одним фото

Российская телеведущая Ольга Скабеева напомнила о давних хороших отношениях президента Украины Владимира Зеленского и оппозиционного лидера Виктора Медведчука.

Российская телеведущая Ольга Скабеева напомнила о давних хороших отношениях президента Украины Владимира Зеленского и оппозиционного лидера Виктора Медведчука.

В Telegram-канале она опубликовала фото 2011 года, сделанное на мероприятии, в ходе которого Зеленский сидел рядом с женой Медведчука Оксаной Марченко. Об этом рассказывается в материале издания "ПолитЭксперт".

Сама Марченко ранее рассказывала, что в 2003 году нынешний президент Украины обращался к ее мужу, чтобы получить эфирное время на местных телеканалах. Передача "Вечерний квартал" Зеленского выходила на канале "1+1".

Несмотря на это, украинские власти ввели санкции против Медведчука и заблокировали связанные с ним телеканалы. Против политика также были введены санкции.

Телеканал "360" сообщал, что Марченко вступила в оппозиционную партию супруга.