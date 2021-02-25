Пожар в Ульяновской области унес жизни мужчины и годовалого ребенка

Правоохранители выясняют причины, которые привели к пожару с двумя погибшими под Ульяновском.

Правоохранители выясняют причины, которые привели к пожару с двумя погибшими под Ульяновском.

Возгорание произошло в Димитровграде. При ЧП погиб 24-летний местный житель и годовалый ребенок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, на улице Тухачевского ночью загорелся кирпичный жилой дом. В результате огонь уничтожил площадь в 80 квадратных метров. Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться четыре человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.