Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:23   25 Февраля 2021
Происшествия

Пожар в Ульяновской области унес жизни мужчины и годовалого ребенка

Пожар в Ульяновской области унес жизни мужчины и годовалого ребенка

Правоохранители выясняют причины, которые привели к пожару с двумя погибшими под Ульяновском.

Возгорание произошло в Димитровграде. При ЧП погиб 24-летний местный житель и годовалый ребенок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, на улице Тухачевского ночью загорелся кирпичный жилой дом. В результате огонь уничтожил площадь в 80 квадратных метров. Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться четыре человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пламя. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пожар #чп #ульяновская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров