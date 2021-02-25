"Северный поток — 2" получил необходимое финансирование для завершения строительства

Nord Stream 2 AG сообщили своим европейским партнерам, что им уже предоставлен требуемый объем финансирования для успешной реализации проекта.

Nord Stream 2 AG сообщили своим европейским партнерам, что им уже предоставлен требуемый объем финансирования для успешной реализации проекта.

Информацией с общественностью поделился член правления Wintershall Dea, представитель компании в России и Латинской Америке, Тило Виланд.

Компания организовала круглый стол, во время которого Виланд отметил, что из обязательных к предоставлению 950 млн евро партнеры перечислили 730 млн, однако Nord Stream 2 AG сообщил об отсутствии необходимости в переводе остатка средств.

Тило Виланд не дал комментариев о сроках выполнения, но выразил убежденность компании в успешном завершении строительства "Северного потока — 2".

Проект "Северный поток — 2" реализуется компанией Nord Stream 2 AG, акционером которой является "Газпром". Партнеры проекта – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper, Wintershall. Согласно договоренностям, инвесторы должны были вложить средства, покрывающие финансирование проекта на 50%.