14:13 25 Февраля 2021Политика
Никол Пашинян заявил о недопустимости переворота в Армении
Переворот в Армении не получится реализовать. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время обращения к народу.
Переворот в Армении не получится реализовать. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время обращения к народу.
Глава армянского правительства вышел на площадь Республики в Ереване, чтобы обратиться к согражданам. Он подчеркнул, что не собирается покидать Армению, а ситуация в стране "управляемая".
Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом о его отставке попыткой военного переворота.