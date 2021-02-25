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14:13   25 Февраля 2021
Политика

Никол Пашинян заявил о недопустимости переворота в Армении

Никол Пашинян заявил о недопустимости переворота в Армении

Переворот в Армении не получится реализовать. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время обращения к народу.

Глава армянского правительства вышел на площадь Республики в Ереване, чтобы обратиться к согражданам. Он подчеркнул, что не собирается покидать Армению, а ситуация в стране "управляемая".

Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом о его отставке попыткой военного переворота.

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#армения #переворот #пашинян

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