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14:10   25 Февраля 2021
Политика

В Кремле рассказали о препятствиях в борьбе с бедностью

В Кремле рассказали о препятствиях в борьбе с бедностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о препятствиях в борьбе с бедностью в стране. Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться.

В этой деятельности имеются определенные факторы, препятствующие работе, но руководство страны не собирается опускать руки.

"Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", — сказал Песков.

Борьба с бедностью является приоритетным направлением деятельности руководства страны. Этот вопрос фигурирует во всех национальных проектах, без обсуждения работы по этому направлению не проходит ни одно послание президента Федеральному Собранию.

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#россия #кремль #бедность

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